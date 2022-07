Orgelsommer macht Station

Der „Orgelsommer 2022“ macht am kommenden Sonntag (24. Juli) in Rahden Station. Dort spielt in der St.-Johannes-Kirche der Heidelberger Organist Michael Müller.

Er ist dem heimischen Publikum von vielen Auftritten in der Vergangenheit bekannt. In diesem Jahr hat er sein Programm unter das Motto „Schritt für Schritt“ gestellt. Er schreibt: „Wir wollen der Zukunft zugewandt bleiben und Schritt für Schritt unseren Weg voll Gottvertrauen gehen. Das Programm enthält nur positiv gestimmte Musik, die alle mit dem „Gehen“ zu tun hat.“

Auf dem Programm stehen Werke französischer Meister, von Bach und eine Komposition des Organisten selbst. Michael Müller studierte an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Neben seiner Kirchenmusikertätigkeit gibt er Konzerte im In- und Ausland. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten sind nur an der Tageskasse erhältlich.