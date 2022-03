Pandemie forciert Online-Banking

Der Vorstand sieht das Haus in seiner Substanz „weiter gewachsen“ und „zukunftsfähig als eigenes Institut gut aufgestellt.“ Diese Einschätzung machte das Vorstandsduo im Rahmen der Betrachtung der verschiedenen Aspekte des Geschäftsjahres – von der zunehmenden Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit für Bank und Kunden über Aussagen zum Kreditgeschäft, dem Sparverhalten der Kunden und dem Engagement als Sponsor für den „gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region“ – neben der Bilanzsumme an weiteren Kennzahlen fest: So hat sich die Gesamtsumme der Kundenkredite von 875,7 Millionen Euro Ende 2020 auf 929,5 Millionen Euro zum Vorjahresende um 6,1 Prozent erhöht. Die Kundeneinlagen (ohne Wertpapiere) haben sich um 15 Millionen Euro auf 1.211,9 Millionen Euro erhöht. Der Jahresüberschuss ist mit 0,8 Millionen Euro identisch gegenüber dem Geschäftsjahr 2020.

