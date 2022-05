Vatertag in Bad Oeynhausen: Sicherheitskonzept im Sielpark geht auf

Vatertag in Bad Oeynhausen: Das sieht 2022 ganz anders aus als vor der Pandemie und der Zwangspause für viele Aktivitäten.

Im Sielpark, gerade auch an der Saline, herrscht am Donnerstagnachmittag beinahe beschauliche Ruhe. Radfahrer, Spaziergänger und Jogger sind unterwegs. Dort ein gewohntes Bild. Die Party findet dieses Mal, ganz offiziell und von der Stadt genehmigt, am „New Orleans“ und auf dem Inowroclaw-Platz statt. Viele junge Leute haben sich aber auch im frei zugänglichen Landschafts- und Kulturpark Aqua Magica getroffen, sind offenbar dorthin ausgewichen.