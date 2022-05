Tierschützer kritisieren Zirkus-Gastspiel in Lübbecke

Lübbecke

Vor dem Gastspiel des Moskauer Circus, der am Donnerstag Premiere auf dem Gelände des Blasheimer Marktes feiert, hat sich die Tierschutzorganisation Peta zu Wort gemeldet. "Die Tierausbeutung geht weiter", heißt es in einer Stellungnahme. Angekündigt sind für das Gastspiel in Lübbecke unter anderem Shownummern mit Tigern und Papageien. Die Zirkusleute verweisen darauf, alle Darbietungen entsprächen "den natürlichen Verhaltensweisen der Tiere".

Von Stefan Lind