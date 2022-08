Petershagen: Audi-Fahrer rast über Landstraße

Rund 60 Fahrzeuge kontrollierten die Einsatzkräfte am Samstag. Es gab Beratungsgespräche mit Wohnmobil- und Gespannfahrern, außerdem stellten die Beamten auch rund 30 Verstöße fest. Hierzu schrieben sie unter anderem zwei Strafanzeigen sowie 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben mehrere Verwarngelder.

Bei der Kontrolle einer 35-jährigen Autofahrerin auf der B 482 bei Petershagen-Döhren stellten die Beamten drogentypische Symptome an der Frau fest. Es folgte eine Blutprobe. Zudem war die Diepholzerin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Gegen 13.20 Uhr verwechselte ein Audi-Fahrer die L 770 mit einer Rennstrecke. So fuhr er in einer 70er-Zone mit Tempo 100 und später überschritt er an anderer Stelle die 100-km/h-Vorgabe um 60 Stundenkilometer. Als ein Polizist auf einem zivilen ProViDa-Krad den 24-jährigen Mindener anhielt, zeigte sich dieser erstaunt. Er muss demnächst mit einem zweimonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg sowie einer deutlichen Geldbuße rechnen.

Auf der B 239 bei Hüllhorst-Oberbauerschaft geriet eine 31-jährige Autofahrerin aus Bünde in den Fokus der Beamten. Nicht nur, dass sie die laut Führerschein vorgeschriebene Brille vermissen ließ, stand sie zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm ihr auf der Polizeiwache Lübbecke eine Blutprobe.