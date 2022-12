Petershagen: Maskierte Männer überfallen Senioren im eigenen Haus

Maskierte Männer haben am späten Dienstagabend ein älteres Ehepaar in seinem Haus in Petershagen überfallen und ausgeraubt. Verletzt wurde niemand. Die Räuber sind auf der Flucht.

Die Täter klingelten gegen 22 Uhr am Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße „Bössel“ und gaben sich als Paketboten aus. Als die 80-jährige Bewohnerin vorsichtig die Haustür einen Spalt weit öffnete, schlug einer der Täter gegen die Tür, sodass die Glasscheibe zu Bruch ging.

Anschließend drang das Duo in das Gebäude ein und bedrohte die Frau sowie ihren 87-jährigen Ehemann mit einer Schusswaffe. Nachdem die Räuber die Räume durchwühlt hatten, machten sie sich mit Bargeld und Geldbörsen aus dem Staub.

Die Polizei leitete die Fahnung ein, auch Kollegen aus Niedersachsen kamen hinzu - ohne positives Ergebnis.

Die männlichen Verbrecher werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 1,65 Meter groß, über dem Gesicht eine dunkle Wollmütze mit Sichtschlitz, dunkle Hose, dunkler Parka (möglicherweise der Marke Wellensteyn).

Täter 2: etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, maskiert mit einem Tuch, blaue verwaschene Jeans, Stoffhandschuhe.

Beide Männer sprachen Hochdeutsch.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass weitere Personen an dem Überfall beteiligt waren. Möglicherweise befanden sich diese im Nahbereich des Tatorts und standen Schmiere.

Im Oktober war in Minden eine 83-Jährige in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter gaben sich ebenfalls als Paketboten aus:

Drei weitere Einbrüche bzw. -versuche in Petershagen, Quetzen und Lahde

Bereits am Dienstag wurde die Polizei über einen Einbruchsversuch in Petershagen und zwei Einbrüche in den Ortsteilen Quetzen und Lahde informiert: Während in der Nacht zu Dienstag gegen 1.10 Uhr zwei Unbekannte in der Schweidnitzer Straße offenbar von einer Alarmsirene und Licht vertrieben wurden, konnten die Täter in der Dingbreite im Zeitraum zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, in die Räume eines Betriebes einbrechen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde dort eine geringe Bargeldsumme gestohlen.

Zu ähnlicher Zeit - zwischen Montag, 20.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr - verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Quetzer Heide. Ob hier Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Dies gilt auch für die Überprüfung von Zusammenhängen aller genannten Taten.

Polizei sucht Zeugen

Beobachtungen rund um die Tatorte sowie Hinweise zu den Tätern, deren mutmaßlichen Komplizen oder möglicherweise benutzten Fahrzeugen bitte an die Kripo Minden unter Telefon 0571/88660.