Petershagen: Traktor mit Ausflüglern prallt gegen Eurobahn

Großes Glück hatten am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr nach Einschätzung der Polizei 13 Ausflügler sowie der Fahrer eines Traktors bei einem Zusammenstoß mit einer nahenden Eurobahn in Petershagen. Weder die Fahrgäste des Treckeranhängers noch jene im Zug kamen zu Schaden.

Unfall in Petershagen: Der Traktor mit dem Ausflugsanhänger schleuderte nach der Kollision mit dem Zug gegen ein Andreaskreuz.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolgen saß ein 44-jähriger Mann aus Petershagen am Steuer des im Jahr 1970 zugelassenen Treckers. Der Ausflugsanhänger war mit 13 Personen besetzt und fuhr auf der Holzstraße im Petershagener Ortsteil Frille. Als der Fahrer den unbeschränkten Bahnübergang überqueren wollte, übersah er offenbar eine mit 43 Fahrgästen besetzte Eurobahn, die in Richtung Nienburg unterwegs war.

Als den Zugführer bemerkte, dass der Traktor über die Bodenschwellen hinweg in den Gleisbereich fahren wollte, löste er einen sogenannten Achtungspfiff aus und leitete eine Schnellbremsung ein. Daraufhin riss der Fahrer des Treckers das Lenkrad geistesgegenwärtig nach links und konnte so Schlimmeres verhindern. Trotzdem kam es zur Kollision zwischen der rechten Vorderseite des Traktors und dem Zug. Der Ackerschlepper schleuderte gegen ein Andreaskreuz. Schließlich kamen das Gespann an den Gleisen und der Zug kurz hinter dem Bahnübergang zum Stillstand.

Zur Unfallaufnahme mussten die eingleisige Bahnstrecke sowie die Holzstraße gesperrt werden. Es kam zu Ausfällen und Störungen des Bahnverkehrs. Die Eurobahn stellte die Weiterfahrt der 43 Fahrgäste sicher. Der noch bedingt fahrbereite Zug wurde zurück in den Bahnhof Minden gebracht. Der Traktor, dessen rechter Vorderreifen sich nach einem Achsbruch etwa 200 Meter von der Unfallstelle auf einem Feld wiederfand, wurde abgeschleppt. Der unbeschädigte Ausflugsanhänger wurde ebenfalls abtransportiert. Neben Kräften der heimischen Polizei waren auch Beamte der Bundespolizei sowie die Feuerwehr im Einsatz.