Forscher: Schweigen über umstrittene völkisch-nationale Orte brechen

Petershagen (epd). Die Historiker Karsten Wilke und Thomas Lange haben eine offene Debatte über historisch umstrittene Orte wie die »Ahnenstätte Seelenfeld« in Petershagen und ihre möglichen Verbindungen in die heutige rechtsextreme Szene gefordert. Die Geschichte des 1930 von Anhängern der völkischen Ludendorff-Bewegung gegründeten privaten Friedhofes an der Grenze zwischen Westfalen und Niedersachsen sei in den vergangenen Jahrzehnten nicht öffentlich erklärt worden, sagte Wilke dem Evangelischen Pressedienst (epd).