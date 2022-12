Sechs Reichsbürger-Verfahren gegen Polizisten aus NRW

Paderborn und Petershagen: Innenministerium will „konsequentes Vorgehen bis hin zur Entlassung“

Düsseldorf/Petershagen/Paderborn

Die Zahl der nordrhein-westfälischen Polizisten, bei denen eine Nähe zu den sogenannten Reichsbürgern vermutet wird, hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Wie ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf am Montag sagte, seien seit 2016 fünf Fälle bekanntgeworden.

Von Christian Althoff