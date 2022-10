Mehrere Schafe in Petershagen getötet: War es ein ganzes Wolfsrudel?

Dabei wird auch geprüft, ob es sich möglicherweise um den Angriff eines ganzen Wolfsrudels gehandelt haben könnte, sagte Lanuv-Sprecherin Birgit Kaiser de Garcia.

Die gerissenen Tiere – es soll sich um eine Herde der Rasse Pommersches Landschaf gehandelt haben – standen auf einer Weide im Ortsteil Seelenfeld unweit der Landesgrenze zu Niedersachsen. Sieben der insgesamt neun Schafe sollen getötet worden sein. Diese Zahl konnte das Lanuv aber noch nicht endgültig bestätigen.

Wolfsberater vor Ort

Zwei Wolfsberater seien am Dienstag zum Ort des Geschehens aufgebrochen, um sich ein Bild zu machen und um DNA-Spuren an den toten Tieren zu sichern. Durch eine Analyse des Genmaterials soll nun ermittelt werden, ob es sich tatsächlich um einen oder mehrere Wölfe gehandelt hat.

„Wenn die Spurenlage gut genug ist, können wir herausfinden, wie viele Tiere an dem Angriff beteiligt waren. Sollte es sich um Tiere handeln, die schon früher anderswo DNA-Spuren hinterlassen haben, so können wir die Spuren zusammenführen“, sagte die Lanuv-Sprecherin. Die DNA-Untersuchung nimmt im Regelfall einige Wochen in Anspruch.

Wolf in Lichtenau nachgewiesen

In Niedersachsen leben derzeit mehrere Wolfsrudel. Auch in OWL gibt es immer wieder Nachweise einzelner Tiere. So wurde am 7. Juni dieses Jahres ein männlicher Wolf mit der Kennung GW2252m in Lichtenau (Kreis Paderborn) anhand von Kot- und Urinspuren identifiziert. Das Tier konnten die Fachleute einem Herkunftsrudel aus der Glückburger Heide in Sachsen-Anhalt zuordnen.

Eine Wolfssichtung registrierte das Lanuv am 3. März in Preußisch Oldendorf. Dabei konnte Sven Rosemann folgendes Video von dem Tier machen:

Fast genau vor einem Jahr, am 10. Oktober 2021, wurde in Petershagen ein Kalb gerissen. Auch hier handelte sich beim Angreifer nach Auswertung der Spuren um einen Wolf.

Wolfsgebiet in der Egge

Seit 2018 gibt es in OWL das Wolfsgebiet Senne-Eggegebirge. Zuvor war dort eine Wölfin mit der Kennung GW1897f mehrfach anhand von Genspuren nachgewiesen worden. Finden sich solche Nachweise über mehr als sechs Monate hinweg in einem Gebiet, so geht das Lanuv davon aus, dass das Tier sesshaft geworden ist. Aktuell gibt es von der Wölfin allerdings keine Nachweise mehr. Sie könnte also weiter unerkannt in der Senne leben, weitergezogen oder gestorben sein.