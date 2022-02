Auf der Bundesstraße 482 sind am Dienstagvormittag in Höhe der Abfahrt Seelenfeld zwei Pkw kollidiert. Hierbei zogen sich beide Fahrerinnen Verletzungen zu.

Gegen 9.20 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Opel Astra die Loccumer Straße in Richtung Döhren. In Höhe der Bundesstraße wollte die Petershägerin selbige passieren. Auf dieser näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein Volkswagen, an dessen Steuer eine 48-jährige Bielefelderin saß. Somit kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Wagen.

Beide Fahrerinnen zogen sich bei der Kollision Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden gebracht.

Während der Unfallaufnahme leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.