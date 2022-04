Pioniere in Sachen Regionalität

Pyrenäenberghund Sam hat alle Pfoten voll zu tun, um die unzähligen Hühner in Schach zu halten. Doch der Hüte-Experte lässt sich von seinen gefiederten Schützlingen nicht auf der Nase herumtanzen und sorgt für Ordnung auf der Freilauffläche des Hofes Meyer zu Büschenfelde in Oberbauerschaft.

Klaus und Jan Meyer zu Büschenfelde führen gemeinsam den Familienbetrieb in Oberbauerschaft. Frische Eier aus der Region sind bei den Abnehmern sehr beliebt – und vor Ostern waren natürlich die bunt gefärbten Exemplare besonders gefragt.

20.000 Tiere in Bodenhaltung, 4500 in Freilandhaltung, rund 20.000 frisch gelegte Eier pro Tag – auf diese Zahlen sind Klaus Meyer zu Büschenfelde und sein Sohn Jan zurecht stolz. Seit vielen Jahren entwickelt das Duo den 200 Hektar großen Hof kontinuierlich weiter, als regionaler Lieferant hat sich dieser nicht nur bei der Edeka-Gruppe oder der Bäckerei Hensel längst einen Namen gemacht, sondern auch bei vielen anderen heimischen Unternehmen und Gastronomiebetrieben. Ganz zu schweigen von den Privatkunden, die den seit 2014 bestehenden Direktverkauf nur allzu gerne in Anspruch nehmen, um sich regelmäßig mit frischen Eiern einzudecken.