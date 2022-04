Platz für 400 Räder

Ein Jahr Bauzeit. Mehr als 400 Stellplätze. Die Stadt Bad Oeynhausen hat mit zahlreichen Ehrengästen am Freitag das neue Fahrradparkhaus neben dem Nordbahnhof eröffnet. Der Neubau und der Umbau des Em­pfangsgebäudes des Bahnhofes sind ein wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes der Kurstadt. Die Maßnahmen haben etwa 3,8 Millionen Euro gekostet.

Stadt Bad Oeynhausen feiert mit zahlreichen Ehrengästen die Eröffnung des Fahrradparkhauses am Nordbahnhof

Das gesamte Projekt ist auch darauf ausgelegt, das Radverkehrsangebot zu verbessern. Das Parkhaus ist barrierefrei. Eine direkte Verbindung gibt es zwischen dem ersten Stockwerk mit Plätzen für Dauerparker und dem Gleis Eins des Bahnhofes. Der Radweg in den Norden der Stadt und der Else-Werre-Radweg liegen in der Nähe. Derzeit errichtet die Stadt die Sielbrücke neu. In Zukunft soll der Radschnellweg RS 3 auf der anderen Seite der Gleisanlagen Bad Oeynhausen mit Porta Westfalica und dem Kreis Herford verbinden.