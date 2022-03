Pop-up-Store an der Klosterstraße

In Wien, Amsterdam und Zürich sind sie bereits Teil des innerstädtischen Angebots. Nun soll das Konzept Pop-up-Store auch in der Kurstadt Fuß fassen.

Julia Lerich (Projekt Kurstadtladen, von links), Philipp Hermening (Immobilieneigentümer), Madeline Sieker (Feenwald Wellness), Jens Krebes (Marktfuchs) und Patrick Zahn (Wirtschaftsförderer) freuen sich auf die Eröffnung des ersten Pop-up-Stores in der Innenstadt am 16. März an der Klosterstraße 10.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat unter dem Dach des Sofortprogramms „Dein Kurstadtladen“ gleich zwei Shops dieser Art auf den Weg gebracht: im ehemaligen Schuhgeschäft Vorhölter für regionale Kunsthandwerker sowie in einem zweiten Lokal an der Klosterstraße für Anbieter aus ganz Deutschland. Sie bieten vom 16. März an handgefertigte Besonderheiten an.