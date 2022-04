Porta-Chef Gärtner zieht sich zurück

Nach 57 Jahren geht bei Porta eine Ära zu Ende. Hermann Gärtner, der das ostwestfälische Möbelhaus am 1. Dezember 1965 gemeinsam mit dem vor einigen Jahren verstorbenen Wilhelm Fahrenkamp gegründet hat, zieht sich aus allen Geschäftsführungen der Gruppe zurück. Fortan sei endgültig die nächste Generation am Zug.

Hermann Gärtner, der am 7. Mai seinen 88. Geburtstag feiern wird, will sich nach eigenen Angaben künftig noch intensiver um die von ihm 1993 im Andenken an seinen verstorbenen Sohn gegründete Andreas-Gärtner-Stiftung kümmern, die Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige unbürokratisch unterstützt. Für dieses Engagement wurde ihm 2006 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen.

"Wir haben ihm viel zu verdanken", sagt Gärtners Tochter Birgit, die schon 2004 gemeinsam mit Achim Fahrenkamp die Leitung der Unternehmensgruppe als geschäftsführende Gesellschafterin übernommen hat. Porta beschäftigt heute etwa 7300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Gruppe gehören 26 großflächige Porta-Einrichtungshäuser, drei Porta-Küchenwelten und mehr als 100 Filialen der SB-Möbelhauskette Boss sowie 22 Einrichtungsmärkte der Asko-Gruppe in Tschechien und der Slowakei. Zuletzt erwirtschaftete die Unternehmensgruppe 2021 einen Umsatz von 1,15 Milliarden Euro.

Hermann Gärtner hat neben dem eigenen Unternehmen auch die Entwicklung des Einkaufsverbandes Begros wesentlich geprägt. Er bleibt Gesellschafter von Porta und wird auch ihm auch im Beirat erhalten bleiben.