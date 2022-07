Porta Westfalica: Wege in die Unterwelt

Porta Westfalica

Ort, Text, Musik – diese drei Faktoren in Einklang zu bringen, das ist eine der Künste bei „Wege durch das Land“. Und das ist den Machern des Kulturfestivals in Ostwestfalen-Lippe am Freitag im Bergwerk Kleinenbremen in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) besonders gut gelungen.