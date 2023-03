Lkw-Unfall auf der A2: Zwei Schwerverletzte

Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die A2 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Die Strecke musste voll gesperrt werden.

Der Notruf wegen des Unfalls auf der A2 ging am Freitagmorgen (10. März), gegen 05:31 Uhr, bei der Freiwilligen Feuerwehr Porta Westfalica ein. Ein Sattelzug war umgestürzt, dabei wurden 2 Personen schwerverletzt - eine der Personen musste aus dem Führerhaus befreit werden.

Die Einsatzstelle lag auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund auf der Strecke hinter der Behelfsauffahrt Kleinenbremen, etwa in Höhe Ahmserort/Alter Kirchweg. Ein Sattelzug, beladen mit Holz, war hier aus bislang unbekannter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren und auf die Seite gestürzt, wie die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica berichtet.

Unfall auf A2: Person muss aus Führerhaus befreit werden

Der Sattelzug rutschte einige Meter auf der Seite und kam auf dem linken Fahrstreifen, direkt an der Mittelleitplanke zum Halt. In dem Führerhaus befanden sich zwei Personen, eine konnte das Führerhaus aus eigener Kraft verlassen, die zweite Person musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die schwer Verletzten wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern versorgt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr rollte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei, die A2 in Fahrtrichtung Dortmund wurde daraufhin voll gesperrt. Zur Befreiung der Person im Führerhaus wurde die Frontscheibe aufgesägt, woraufhin sie mit Unterstützung aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen konnte. Rettungsdienst und Notarzt übernahmen die Versorgung, beide Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Lange Ölspur auf A2 nach Unfall

Aus den Tanks des verunfallten LKWs traten größere Mengen Betriebsmittel - Diesel und AD-Blue- aus. Auf dem Gefälle hatte sich bergab eine Ölspur gebildet. Die Feuerwehr setzte Bindemittel zum Auffangen ein und dichtete die Lecks provisorisch ab.

Gegen 6.20 Uhr konnte ein Großteil der Einsatzkräfte abrücken, die Löschgruppe Kleinenbremen-Wülpke und die Rüstwagenbereitschaft Holzhausen verblieben an der Einsatzstelle. Straßen.NRW und Bergungsunternehmen waren ebenfalls vor Ort. Der LKW muss durch Fachfirmen geborgen werden.