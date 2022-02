Vlotho/Porta Westfalica

Gute Nachricht für alle Musikfans: Das Umsonst & Draußen-Festival des Vlothoer Vereins Festivalkult ist in diesem Sommer nach zwei Jahren Corona-Pause zurück. Vom 5. bis 7. August soll an bewährter Stelle auf den Weserwiesen vor dem ehemaligen Kraftwerk in Veltheim wieder gerockt werden.

Von Joachim Burek