Auto prallt gegen Ampelmast

Porta Westfalica

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Ampelmast auf der B 482 am Autohof in Porta Westfalica-Holtrup ist am frühen Dienstagabend ein Autofahrer (77) leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst versorgte den Mann an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend ins Klinikum nach Minden.