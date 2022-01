Auto rutscht aufs Gleisbett

Infolge eines Verkehrsunfalls in Kleinenbremen ist es am Donnerstagnachmittag zeitweise zu einer Vollsperrung der Rintelner Straße gekommen.

47-Jähriger aus Porta Westfalica verlässt Unfallstelle – Vollsperrung in Kleinenbremen

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 19 Jahre alte Rintelnerin in einem Renault zusammen mit zwei Beifahrern (20, 24) die Rintelner Straße in Richtung Rinteln befahren, als es gegen 15.55 Uhr in Höhe der Stohlmannstraße zum Zusammenstoß mit einem Mercedes kam.

Dessen Fahrer, ein 47-jähriger Portaner, wollte das Auto aus der Stohlmannstraße kommend auf die Rintelner Straße steuern. Durch den Zusammenstoß rutschte der Renault auf das Gleisbett neben der Straße und touchierte ein Andreaskreuz. Der Mercedes blieb mit erheblichem Schaden auf der Fahrbahn stehen.

Anstatt jedoch auf das Eintreffen der Polizei zu warten, ging der 47-Jährige von der Unfallstelle fort. Seine Beifahrerin (45) blieb vor Ort. Schließlich fand eine Streifenwagenbesatzung den Mann in der Nähe.

Rettungskräfte versorgten eine leicht verletzte Beifahrerin des Renault, eine 20 Jahre alte Bückeburgerin, und brachten sie anschließend ins Klinikum Minden. Die 19-jährige Rintelnerin verzichtete trotz leichter Beschwerden auf eine Behandlung im Krankenhaus. Die weiteren Beteiligten blieben körperlich unversehrt.

Der 47-jährige Mercedes-Fahrer wurde nach einem positiven Alkohol-Vortest schließlich wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt auf die Wache Minden gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem besteht laut Polizei der Verdacht, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr streuten die Fahrbahn zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe ab. Zur Unfallaufnahme musste die wichtige Verbindungsstrecke zwischen Kleinenbremen und Rinteln für den Verkehr rund 70 Minuten vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.