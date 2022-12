Auto rutscht in Straßengraben

Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica hat in der Nacht zu Samstag einen Mann aus seinem Auto gerettet. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer wird bei Unfall in Porta Westfalica verletzt

Warum das Auto in den Graben rutschte, ist nach Feuerwehrangaben unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr war der PKW aus ungeklärter Ursache im Tannenkamp in Nammen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in den Straßengraben gerutscht. Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt alleiniger Insasse und hatte sich nur leicht verletzt - er war nicht im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehrkräfte öffneten die Beifahrertür, woraufhin der Fahrer das Fahrzeug aus eigenen Kräften verlassen konnte. Rettungsdienst und Notarzt versorgten ihn und brachten ihn vorsorglich ins Johannes-Wesling-Klinikum. Für die Dauer der Unfallaufnahme sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab, klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab und stelle den Brandschutz sicher.