Betrunkener fährt mit Lkw über Vennebecker Autohof

Porta Westfalica-Vennebeck

Weil er immer wieder mit seinem Lastwagen über das Betriebsgelände des Autohofs an der A2 in Vennebeck fuhr, ist er am Dienstagabend gegen 20 Uhr von einem Angestellten angesprochen worden. Dabei fiel diesem auf, dass der Lkw-Fahrer dem Anschein nach merklich alkoholisiert hinterm Steuer saß.