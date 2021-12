Bielefelder (53) stirbt nach Unfall auf der A2

Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer aus Bielefeld ist nach einem Unfall in der Nacht zu Freitag auf der A2 bei Porta Westfalica verstorben. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr in Höhe des Parkplatzes Löwenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 53-jähriger Bielefelder mit seinem beladenen Gliederzug auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs. Er befand sich zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Porta Westfalica, als es zu dem Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden polnischen Sattelzug kam.

Dabei wurde das Führerhaus des auffahrenden LKW stark deformiert, der Fahrer wurde eingeklemmt. Der Mann erlag seinen schwersten Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Im vorderen Lastwagen hatten zwei Männer gesessen. Der 44-jährige Fahrer lag beim Eintreffen der Feuerwehr schwer verletzt neben dem LKW an der Böschung. Er wurde notärztlich versorgt und ins Klinikum Minden transportiert. Der Beifahrer in der Zugmaschine war unverletzt geblieben.

Die beiden LKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppfahrzeugen geborgen. Die Autobahnpolizisten stellten die Fahrzeuge sicher. Sie schätzten den Sachschaden auf 60.000 Euro.

Die Feuerwehr setzte zur Bergung des Verstorbenen hydraulische Rettungsmittel ein. Die Fahrzeuge waren extrem ineinander verkeilt, eine Trennung gelang erst mit Hilfe eines Bergungsunternehmens. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsmittel auf, ihr Einsatz wurde gegen 5 Uhr beendet. Im Einsatz waren die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, die Löschgruppen Kleinenbremen-Wülpke und Eisbergen sowie der Einsatzführungsdienst, die Einsatzdokumentation, der Rettungsdienst und zwei Notärzte.

Die Unfallaufnahme begleitete ein Sachverständiger. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme sperrte die Autobahnpolizei die Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund. Die Ableitung der Fahrzeuge von der Autobahn übernahm eine Autobahnstreife der niedersächsischen Polizei an der Anschlussstelle Veltheim. Gegen 7.40 Uhr gaben die Polizisten den linken Fahrstreifen frei, damit Fahrzeuge in Richtung Dortmund die Unfallstelle passieren konnten. Die Unfallaufnahme war gegen 9.40 Uhr beendet. Etwa eine Stunde später waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten beendet.