Streit um Lebenswandel: 28-Jähriger sticht Vater (55) nieder

Porta Westfalica

In Porta Westfalica ist es am Dienstagabend zu einem blutigen Familienstreit gekommen, bei dem ein Sohn seinen Vater niedergestochen haben soll. Der Streit soll sich um den Lebenswandel des Sohns gedreht haben. Der 28-Jährige floh und wurde am Mittwochmorgen nach einem Zeugenhinweis in der Nähe gefasst.

Von Christian Althoff