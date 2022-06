Darf eine Polizistin einen Neonazi lieben?

Bis Mitte letzter Woche schien das öffentlich zur Schau gestellte Leben einer 29-jährigen Polizeibeamtin aus Porta Westfalica noch in Ordnung.

Die blonde Hundeführerin im Dienst der niedersächsischen Polizei präsentierte sich und ihren Diensthund regelmäßig im Auftrag ihrer Vorgesetzten auf Instagram – sie war ein sogenannter „Insta-Cop“ und ließ fast 8500 Follower an ihrem Leben teilhaben. Bis die Polizei den Account am Donnerstag abschaltete, weil die Polizistin mit einem Mann zusammenleben soll, der zumindest in der Vergangenheit der Neonazi-Szene angehört hat.