Porta Westfalica: Absetzmulde mit Pellets gerät auf einem Lkw in Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica ist am Mittwoch gegen 4.40 Uhr zu einem Lkw-Brand auf die A2 in Fahrtrichtung Dortmund gerufen worden. Der Lkw-Fahrer hatte den Brand in einer Absetzmulde frühzeitig bemerkt, ein größerer Schaden konnte verhindert werden.