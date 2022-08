„Umsonst und draußen“ in Porta Westfalica-Veltheim: Friede, Freude, Festival

Porta Westfalica/Vlotho

Das „Umsonst und draußen“ vor dem Kraftwerk in Veltheim nimmt Fahrt auf: Obwohl am Freitag zwischendurch schlechtes Wetter war, strömten nach der pandemiebedingten, zweijährigen Zwangspause am Freitag schon besonders viele Besucher auf das Festivalgelände.

Von Heike Pabst