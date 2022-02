Infolge eines gescheiterten Raubüberfalls auf einen Kiosk in Barkhausen in den Nachmittagsstunden des 21. Dezember 2021 konnten Einsatzkräfte damals die mutmaßlich vom jugendlich wirkenden Täter getragende Oberbekleidung auffinden und sicherstellen. Nun suchen die Ermittler mithilfe der auf dem Bild dargestellten Kleidung auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei sucht nach gescheitertem Raubüberfall in Barkhausen nach jugendlichem Täter

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei betrat damals gegen kurz vor 16 Uhr ein bisher Unbekannter den Verkaufsraum eines Kiosks an der Portastraße und versuchte mit gezogenem Messer an Bargeld zu gelangen. Mit einem Stuhl als Schutzschild konnte der 66-jährige Angestellte den mutmaßlichen Jugendlichen ohne an Beute zu gelangen vertreiben.

Auf der Flucht legte der Räuber vermutlich seine zusätzlich getragene Kleidung ab. Diese konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Osterfeldstraße an der Grundschule Barkhausen entdeckt und sichergestellt werden. Aufgrund der Gesamtumstände vermuten die Ermittler, dass der Räuber diese Kleidung über seiner Oberbekleidung getragen hat. Der Beschreibung nach hatte der Täter ein jugendliches Erscheinungsbild und war komplett dunkel gekleidet.

Besonders auffällig an der gesicherten Kleidung sind die Initialen "CS" auf der oberen rechten Seite der Trainingshose der Marke Adidas. Wer zum damaligen Überfall oder der auf dem Foto abgebildeten Bekleidung Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 0571/8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei in Minden.