Kradfahrer fällt Polizei Porta Westfalica vor die Füße

In Schlangenlinien über die Straße: Kontrollen ergeben Verdacht auf "Alkohol am Steuer"

Als erstes bemerkten die Polizeibeamten am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr auf dem Kirchsiek in Hausberge einen Mann auf einem Kleinkraftrad. Er fuhr in Fahrtrichtung Lohfeld lediglich mit eingeschaltetem Standlicht und war in Schlangenlinien unterwegs.

Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Fahrer anzuhalten und folgten ihm. Der Mann lenkte sein Gefährt im Bereich der Jugendherberge unvermittelt über den Grünstreifen, wo er offenbar wenden wollte.

Auch der Führerschein fehlt

Ein zwischenzeitlich aus dem Streifenwagen ausgestiegener Polizist konnte den 51-Jährigen schließlich mit Handzeichen stoppen. Als der Fahrer absteigen wollte, verlor er die Balance und stürzte samt des Zweirads zu Boden. Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn.

Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Deshalb wurde der Portaner nach einem Vortest zu einer Blutprobe auf die Wache Hausberge gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass er das Fahrzeug offenbar ohne entsprechende Fahrerlaubnis gesteuert hatte. Um die Säuberung der Fahrbahn kümmerte sich die Feuerwehr.

Am frühen Donnerstagmorgen hatte die gleiche Streifenwagenbesatzung erneut den richtigen Riecher und unterzog in der Meißener Straße in Neesen gegen 2 Uhr den 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle. Auch hier ergaben sich "Verdachtsmomente einer Trunkenheit im Straßenverkehr", so die Polizei. Der Mann musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben.