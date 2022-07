Leichen aus Baggersee geborgen

Zwei Menschen in Baggersee in Vennebeck vermisst

Porta Westfalica

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Sonntag bis in die Abendstunden an einem Baggersee in Porta Westfalica nach zwei vermissten Personen aus Löhne und Bad Oeynhausen gesucht. Ohne Erfolg.