Männer schießen an der Weser mehrfach in die Luft

Drei Männer haben am Dienstagabend in Porta Westfalica an der Weser mit einer Luftpistole mehrere Schüsse abgegeben. Eine Zeugin meldete das der Polizei.

Vorfall in Porta Westfalica: Polizei ermittelt einen 32- und einen 33-Jährigen

Polizeibeamte haben eine Gruppe von Männern ermittelt, die an der Weser mit einer Luftpistole in die Luft geschossen hatten.

Der Anruf auf der Leitstelle der Polizei ging gegen 18.15 Uhr ein. Demnach gab die Hinweisgeberin an, dass sich am Weserufer unterhalb des Weges Kalte Hude in Heesen drei Männer aufhielten. Diese hätten aus einer Pistole mehrere Schüsse abgegeben.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schwammen die Verdächtigen gerade in der Weser. Am Ufer lagen deren persönlichen Gegenstände. In zwei geöffneten Rucksäcken erkannten die Beamten Kurzwaffen sowie eine kleine Menge Cannabis.

Zwei Männer (32 und 33) aus Porta Westfalica gaben sich als Besitzer der Waffen aus, seien sich aber keiner Schuld bewusst gewesen, wie es im Bericht der Polizei heißt. Die Beamten stellten die Waffen sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.