Mutmaßliche Kupferdiebe ertappt

Dank der Hilfe von Zeugen ist die Polizei zwei mutmaßlichen Kupferdieben auf die Spur gekommen. Sie sollen ein Kabel in Neesen gestohlen haben.

Kabel wurde in Porta Westfalica gestohlen – Verdächtige in Minden gestoppt

Zwei Zeugen meldeten sich bei der Polizei, nachdem sie am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr offenbar einen Diebstahl von Kupferkabeln in der Straße "Kalte Hude" in Neesen beobachtet hatten.

Wenig später konnte eine Streifenwagenbesatzung das von den Beobachtern beschriebene Fahrzeug, einen Audi Avant, auf der Marienstraße in Minden stoppen. Im Auto saßen zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren aus Warmsen.

Als die Polizei den Kofferraum öffnete, fanden die Beamten die offenbar zuvor entwendeten Kupferkabel mit einem Gewicht von rund 20 Kilogramm. Die Kabel wurden sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Diebe haben nun mit einer Anzeige zu rechnen.