Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Donnerstag zu einer Vielzahl von sturmbedingten Einsätzen alarmiert. Beim Gros der Einsätze handelte es sich um umgestürzte Bäume, doch in Holtrup stürzte der Giebel eines Hauses ein.

Der erste Einsatz der Feuerwehr Porta in der Sturmnacht von "Ylenia" wurde um 3.15 Uhr dokumentiert. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag waren Einheiten der Feuerwehr im Stadtgebiet unterwegs, um Gefahrstellen zu sichern oder zu beseitigen: Im Einsatz waren die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Löschgruppen Kleinenbremen-Wülpke, Nammen, Veltheim-Möllbergen, Eisbergen, Lohfeld, Holtrup-Vennebeck-Costedt, Holzhausen sowie die Drehleiter-Bereitschaft Hausberge. Die Alarmierung und Koordination der Einsatzstellen erfolgte durch die Kreisleitstelle, die eingesetzten Einheiten arbeiteten die Einsätze ab.

Offiziell waren es 36 sturmbedingte Einsätze, "die Zahl dürfte aber etwas höher liegen", so Michael Horst für die Feuerwehr Porta.

Die Einsatzstellen lagen über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Hauptsächlich ging es dabei um umgestürzte Bäume. Allerdings stürzte in Holtrup in der "Oberloh" der Giebel eines Hauses ein. Die beiden Bewohner wurden vorübergehend vom Sohn aufgenommen.

Ordnungsamt und Bauhof waren vor Ort, der Bauhof übernahm die Sperrung der Straße und die Sicherung des Bereichs.

Birke droht auf Kita zu stürzen

In Hausberge war eine Straße kurzzeitig überflutet, dort musste ein Abfluß gesäubert werden, um die Straße wieder befahrbar zu machen. In Eisbergen hatten sich Teile einer Dachkonstruktion eines städtischen Gebäudes gelöst.

Michael Horst selbst war mit der Löschgruppe Veltheim-Möllbergen im Einsatz. "Wir wurden um 3.55 Uhr alarmiert, bereits auf der Anfahrt zum Gerätehaus lagen kleinere Bäume und Äste auf den Straßen, Blumentöpfe und Mülleimer lagen auf dem Sprengelweg", berichtet er. Auch beim Testzentrum gegenüber der Feuerwehr seien Absperrungen umgestürzt. Die erste Einsatzstelle für diese Löschgruppe lag auf der Veltheimer Straße in Höhe der Autobahn, dort wurden mehrere umgestürzte Bäume beseitigt. Bäume auf der Straße galt es auch in Eisbergen, Aue, zu beseitigen. Die Einsatzstelle lag kurz vor der Landesgrenze in einem Kurvenbereich.

Nach diesem Einsatz wurden Bäume und Äste auf der Möllberger Straße in Holzhausen durch die Löschgruppe beseitigt. Ein größerer Baum in Höhe Friedhof Holzhausen konnte mit Hilfe des städtischen Baumhofes schnell entfernt werden.

Am Kindergarten in Veltheim war eine Birke auf ein Lagerhäuschen gekippt und drohte weiter in Richtung des Kindergartens zu fallen. Es gelang jedoch mit Hilfe eines Baggers eines örtlichen Unternehmens, die Birke ohne weitere Schäden zu sichern und abzusägen. Die Löschgruppe Veltheim-Möllbergen beendete ihren Einsatz gegen 10.30 Uhr.