Polizei stoppt 40-Tonner: Lkw-Fahrer wohl unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Stahltransporter in Schlangenlinien über die A2

Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte der Wache Porta Westfalica gegen 8.20 Uhr von Zeugen informiert worden, dass in Höhe der A2-Anschlussstelle Herford ein Lkw in deutlichen Schlangenlinien fahre.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug wenig später auf der B 482 in Porta Westfalica-Hausberge anhalten, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers aus Stadthagen stellten die Beamten Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum fest, wie es in der Pressemitteilung heißt. So sei ein Alkoholtest positiv verlaufen.

Nach der Entnahme einer Blutprobe sowie der Abgabe seines Führerscheines sei der 26-Jährige wieder entlassen worden. Die Polizei bilanziert: "Damit war der Arbeitstag des Berufskraftfahrers beendet. Dessen Sattelzug war mit Stahlteilen beladen, welche in Stadthagen erwartet wurden. Die von den Polizisten informierte Spedition schickte umhegend einen Ersatzfahrer, um den Transport nunmehr sicher fortzusetzen."