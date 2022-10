Porta: Audi kracht gegen Grundstücksmauer

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Porta Westfalica einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden verursacht. Er prallte mit seinem Wagen gegen eine Grundstücksmauer.

Schwerer Unfall in Porta Westfalica am frühen Samstagmorgen: Dieser Audi krachte gegen eine Grundstücksmauer.

Nach Auskunft der Polizei war der Portaner um kurz vor sechs Uhr in einem Audi auf dem Weg in Richtung Minden, als er unmittelbar vor dem Kreisverkehr am Flurweg die Kontrolle über das Auto verlor. In der Folge geriet der Audi auf den Grünstreifen, überfuhr den Kreisel sowie ein Verkehrszeichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Schließlich durchfuhr das Auto ein Gebüsch, kollidierte mit einer Grundstücksmauer und kam seitlich einer Hauswand zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde laut Polizei auch ein Grundstückstor in Mitleidenschaft gezogen.

Da sich den Polizisten am Unfallort Hinweise auf eine Trunkenheitsfahrt ergaben, wurde der unverletzte 25-Jährige zu einer Blutprobe auf die Wache nach Hausberge gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt, der Wagen abgeschleppt. Nach ersten vorsichtigen Einschätzungen der aufnehmenden Beamten dürfte der Schaden mindestens eine niedrige fünfstellige Summe betragen.