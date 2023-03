Porta Westfalica: Sohn soll sechsmal mit Küchenmesser zugestochen haben

Nach einem blutigen Familienstreit im September 2022 in Porta Westfalica ist Dimitri E. angeklagt, seinen Vater mit sechs Messerstichen in Kopf, Hals und Oberkörper verletzt zu haben. Der Prozess am Landgericht Bielefeld beginnt am Dienstag, 9. März.

Der 30-Jährige aus Porta Westfalica wird wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am Nachmittag des 6. September 2022 soll der Angeklagte seinem Vater in der gemeinsamen Wohnung in Porta Westfalica-Holzhausen im Verlauf eines Streits mit einem Küchenmesser mindestens sechsmal in Kopf, Hals und Oberkörper gestochen haben. Der Streit soll sich um den Lebenswandel des Sohns gedreht haben. Der mutmaßliche Täter floh und wurde am nächsten Morgen nach einem Zeugenhinweis in der Nähe gefasst.