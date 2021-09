Segelflieger per Autokran aus Baumwipfeln geborgen

Das bei Porta Westfalica verunglückte Segelflugzeug ist am Dienstag mit einem Autokran aus den Baumkronen geborgen worden. Der Flieger sollte am 12. Oktober in dem Waldgebiet außerplanmäßig notgelandet werden und verfing sich dabei in 35 Metern Höhe in den Baumkronen. Der Pilot und seine Begleiterin konnten mit einem Hubschrauber unverletzt befreit werden.

Foto: dpa