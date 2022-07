Auch am Dienstagmittag gibt es weiterhin keine Spur von der 26-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen und dem 27-jährigen Mann aus Löhne, die seit Sonntagnachmittag vermisst werden.

Suche in Porta Westfalica

Beim Baden in einem Kiesteich in Porta Westfalica-Vennebeck waren sie am Sonntag plötzlich von der Wasseroberfläche verschwunden. Zuvor hatten sie noch um Hilfe gerufen.