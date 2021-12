Tankstelle überfallen und Geld erbeutet

Porta Westfalica

Ein mit einem Messer und einer Pistole bewaffneter Räuber hat am Sonntagabend die Tankstelle in Porta Westfalica-Eisbergen an der Weserstraße überfallen. Der Unbekannte ließ sich von der Kassiererin das Geld aus der Kasse in einen Beutel stecken und flüchtete auf einem Fahrrad entlang der Weserstraße in Richtung Rinteln. Die 45-jährige Angestellte blieb unverletzt.

- -