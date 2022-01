Zimmer in Lerbecker Hochhaus brennt aus

Bei einem Zimmerbrand in einem Hochhaus im Portaner Ortsteil Lerbeck ist am späten Montagabend ein Mensch verletzt worden. Das Gebäude musste vorübergehend geräumt werden.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in Porta Westfalica – drei Wohnungen unbewohnbar

Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde gegen 22.33 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Hochhaus in der Georg-Rost-Straße alarmiert.

Drei Personen wohnen in der betroffenen Wohnung in der siebten Etage des Hauses. Im Wohnzimmer war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, es stand in Vollbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster, der Brand drohte sich auf weitere Wohnungen auszubreiten.

Umgehend erfolgte eine Alarmstufenerhöhung. Gemeinsam mit der Polizei wurden sämtliche Bewohner ins Freie vor das Gebäude gebracht, oberhalb der Brandwohnung musste die Feuerwehr Türen gewaltsam öffnen, um nach gefährdeten Menschen zu suchen.

Die betroffene Wohnung liegt in der siebten Etage. Foto: Feuerwehr Porta/Michael Horst

Ordnungsamt bringt neun Bewohner unter

Durch das Treppenhaus drangen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zur betroffenen Etage vor. Kurzzeitig wurde die Drehleiter eingesetzt, um die Flammen am Fenster zu stoppen, im Innenangriff wurde der Brand mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Wohnung wurde mit einem Hochdrucklüfter entraucht, eine Wärmebildkamera wurde zur Überprüfung auf Brandnester eingesetzt.

Eine Person wurde von dem Brand verletzt und kam ins Klinikum Minden. Drei Wohnungen wurden unbewohnbar. Das Ordnungsamt war vor Ort und übernahm die anderweitige Unterbringung von insgesamt neun Bewohnern. Alle anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Vor Ort waren Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache sowie von den ehrenamtlichen Löschgruppen Neesen-Lerbeck, Hausberge, Barkhausen, Nammen, Kleinenbremen-Wülpke (Bereitstellung), Holzhausen (Bereitstellung) und der Einsatzführungsdienst, die Einsatzdokumentation und die stellvertretende Wehrführung. Zwei Rettungswagen und ein Notarztrettungsfahrzeug waren ebenfalls im Einsatz.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 00.20 Uhr.