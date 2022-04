Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen sind im Ortsteil Barkhausen, Freiherr-vom-Stein Straße/B61, laut Feuerwehr zwei Personen schwer verletzt worden.

Unfall in Porta Westfalica-Barkhausen - Frau missachtet Straßensperrung

Bei einem Zusammenstoß in Barkhausen sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Im Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Porta Westfalica heißt es dazu: Die Einsatzkräfte waren gegen 6.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen im Ortsteil Barkhausen gerufen worden. Zwei Fahrzeuge seien dort frontal zusammengestoßen, die Fahrer schwer verletzt worden. Beide mussten notärztlich versorgt werden.

Auf regennasser Fahrbahn kollidiert

Die Einsatzstelle lag auf der B61/Freiherr-vom-Stein Straße zwischen Barkhausen und Dehme in Höhe des Gutes Wedigenstein. Auf regennasser Fahrbahn waren, so die Angaben der Feuerwehr, ein Audi und ein BMW kollidiert. Beide Fahrer erlitten erhebliche Verletzungen, insbesondere die Person im BMW.

Beide Fahrer erlitten erhebliche Verletzungen, insbesondere die Person im BMW. Foto: Feuerwehr Porta/Michael Horst

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse der Polizei hatte ein 21 Jahre alter Fahrer aus Minden gegen 6.20 Uhr mit einem Audi die Freiherr-vom-Stein-Straße in Fahrtrichtung Porta Westfalica befahren. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache in Höhe "Gut Wedigenstein" mit dem Kombi nach links auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen aus Bückeburg kam. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln ab. Die Löschgruppe Barkhausen verblieb bis zur Bergung der Fahrzeuge an der Unfallstelle.

Bad Oeynhausenerin missachtet Straßensperrung

Im Rahmen der Straßensperrung fiel den Polizeibeamten eine 57-jährige Autofahrerin zudem äußerst negativ auf. So steuerte die Bad Oeynhausenerin ihren Wagen in Richtung einer Beamtin, die den Verkehr regelte, und stoppte das Auto erst kurz vor dieser ab. Anschließend fuhr die Frau offenbar mehrfach mit ihrem Pkw an und wollte augenscheinlich ihre Fahrt fortsetzen. Dabei musste die Polizistin zurückweichen.

Bei der anschließenden Kontrolle beabsichtigte ein Polizeibeamter den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss der aufgebrachten Fahrerin zu ziehen. In diesem Moment drückte die 57-jährige bei geöffneter Fahrertür erneut aufs Gaspedal, die mittlerweile vor dem Wagen stehende Polizistin konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung an die Seite vermeiden. In der Folge wurde der Führerschein der uneinsichtigen Bad Oeynhausenerin sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.