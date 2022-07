Zwei Vermisste im Baggersee: Suche geht Mittwoch weiter

Die Suche nach ihnen soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Eine 26-jährige Frau aus Bad Oeynhausen sowie ein 27-jähriger Mann aus Löhne hatten Abkühlung in einem für die Öffentlichkeit gesperrten und noch bewirtschafteten Baggersee eines Kieswerkes in Porta Westfalica gesucht. Das wurde ihnen offenbar zum Verhängnis. Seit Sonntag gelten sie als vermisst.

Die Suche nach den beiden blieb auch am Montag – wie bereits am Sonntag – ohne Erfolg. Die Polizei fuhr mit einem Leichenspürhund aus Stukenbrock systematisch in einem Boot über das Gewässer. Der Hund habe aber keine Witterung aufgenommen, teilte ein Sprecher der Polizei im Kreis Minden-Lübbecke mit. Die Suche wurde zunächst abgebrochen, soll aber – nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizeitauchergruppe Bochum – an diesem Mittwoch mittels einer Unterwassersonde fortgesetzt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden Personen am Sonntag kurz nach 15 Uhr auf dem Kiesteich Vennebeck aufgehalten. Sie waren mit zwei Luftmatratzen auf dem Wasser. Zeugenaussagen zufolge riefen sie plötzlich um Hilfe – und waren kurz darauf nicht mehr zu sehen. Während zwei der Zeugen (21 und 25) noch versuchten, die Unglücksstelle schwimmend zu erreichen, setzte eine weitere Zeugin (25) einen Notruf ab. Da die beiden Schwimmer die Verunglückten nicht mehr orten konnten, brachen sie ihren Rettungsversuch ab. Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr wurden daraufhin umgehend alarmiert – mit einem Großaufgebot von 68 Einsatzkräften. An einer Bucht fanden sie die Bekleidung sowie persönliche Gegenstände der beiden Vermissten. Die Luftmatratzen wurden ebenfalls in Ufernähe aufgefunden.

Suchaktion in Porta Westfalica Foto: Michael Horst (Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica) Foto: Michael Horst (Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica) Schilder weisen am Ort des mutmaßlichen Badeunfalls in Porta Westfalica-Vennebeck darauf hin, dass dort kein Freizeitsee ist. Foto: Louis Ruthe Schilder weisen am Ort des mutmaßlichen Badeunfalls in Porta Westfalica-Vennebeck darauf hin, dass dort kein Freizeitsee ist. Foto: Louis Ruthe Schilder weisen am Ort des mutmaßlichen Badeunfalls in Porta Westfalica-Vennebeck darauf hin, dass dort kein Freizeitsee ist. Foto: Louis Ruthe Foto: Michael Horst (Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica) Foto: Michael Horst (Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica) Foto: Michael Horst (Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica)

Die Polizei setzte einen Hubschrauber der Fliegerstaffel Dortmund ein, die Feuerwehr Porta Westfalica war mit zwei Booten vor Ort. Parallel wurden Tauchergruppen der Einsatzstellen in Petershagen, Lemgo und Hameln alarmiert, die mit zwei weiteren Booten im Einsatz waren. Die Taucher berichteten von schlechten Sichtbedingungen unter Wasser – sogenannter Nullsicht – da der See kurz nach dem Ufer steil abfällt und bis zu 30 Meter tief ist. Auch die daraufhin eingesetzten Sonargeräte brachten keinen Erfolg.

Die Ortsgruppe des DLRG suchte mit Hilfe einer Drohne mit Wärmebildkamera den Bereich ab. Ebenfalls vergeblich. Die Suche wurde gegen 20.50 Uhr eingestellt. Vor Ort waren Notfallseelsorger zur Betreuung der bis zu 40 Familienangehörigen.

Bei dem Baggersee handelt es sich um einen aktiven Betrieb am Maschweg, in direkter Nähe zum Großen Weserbogen – und somit um ein Betriebsgelände, Betreten und Baden ist nicht dort erlaubt. Darauf weisen auch Schilder hin. Und doch wird nach Auskunft des Betriebsleiters des Kieswerkes der Baggersee immer wieder von Badewilligen heimgesucht. Man habe schon oft die Polizei rufen müssen – am Wochenende und auch werktags. Die Beamten hätten dann Platzverweise ausgesprochen. Die großen Temperaturunterschiede in dem See seien sehr gefährlich. „Dann verkrampft der Körper und man geht unter.“ In der Nähe habe es 2020 oder 2021 einen tödlichen Badeunfall gegeben. Die Baggerarbeiten in dem Kiessee ruhten.