29-Jähriger landet in Polizeigewahrsam

Lautstarke Zechtour in Preußisch Oldendorf endet im Streit mit Einsatzkräften

Preußisch Oldendorf

Eine Gruppe von mehreren alkoholisierten und pöbelnden Personen vor dem Eingang einer Gaststätte in der Spiegelstraße in Preußisch Oldendorf war Grund eines Polizeieinsatzes in den Morgenstunden des Samstags. Für einen der Männer endete die Nacht im Polizeigewahrsam.