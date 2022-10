44 Kürbisse kommen unters Messer

Der Toursitkverein Bad Holzhausen hat nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung wieder zum Kürbisschnitzen für Kinder an der Gutswassermühle in der Hudenbeck in Bad Holzhausen eingeladen. Die Kinder waren richtig bei der Sache (von links): Jonas (8) mit Oma Susanne, Louisa (10), Paulina (3) mit Opa Achim, Elke Röscher vom Touristikverein Bad Holzhausen und Jami (9) mit Oma Monika.

Foto: Martin Nobbe