Etwas breiter und wesentlich sicherer, das sind die Maßgaben für die Arbeiten an der Bünder Straße (L557). Der Landesbetrieb Straßen NRW baut derzeit einen neuen Hangschutz aus Stahlbeton und saniert anschließend die Fahrbahn. Ende September sollen die Arbeiten in Bad Holzhausen abgeschlossen sein.

190 Betonpfähle mit einem Durchmesser von 90 Zentimeter sind in den vergangenen Wochen auf einer Strecke von 250 Metern entlang des Hanges bis zu sieben Meter tief in den Boden versenkt und anschließend vergossen worden. „Wir haben uns hier für eine überschneidende Bauweise entschieden“, berichtet Georg Steinmeier, Projektingenieur des Landesbaubetriebes. Dies bedeutet, dass die Pfähle nicht nebeneinander gesetzt worden sind, sondern teilweise ineinander. Dafür bohrte das beauftragte Bauunternehmen Depenbrock in einem Abstand von etwa 70 Zentimetern die Schächte für die „unbewehrten Betonpfähle“.