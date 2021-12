Abrissarbeiten am Hotel Deeke beginnen

Schon bald wird das Hotel Deeke in Preußisch Oldendorf endgültig Geschichte sein. Am Montag haben die ersten Abbrucharbeiten begonnen.

Die Abbrucharbeiten am Hotel Deeke haben am Montag bei den niedrigen Anbauten (Saal und Kegelbahn) begonnen.

Ein 25-Tonnen-Bagger begann zunächst am Vormittag an den niedrigeren Anbauten hinter dem alten Fachwerkhaus, wo der Festsaal und die Kegelbahn waren. Das Gebäude soll systematisch abgetragen werden, wie die Edeka Minden-Hannover mitteilt. Das Unternehmen hat das Grundstück erworben und will in der Innenstadt einen Vollsortimenter mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche errichten (wir berichteten mehrfach). Die einzelnen Materialien wie Holz, Metall, Bauschutt würden mithilfe eines Sortiergreifers am Bagger fachgerecht getrennt und dann in einem 40 Kubikmeter-Container entsorgt.

Im Zuge der Abbrucharbeiten des höheren Hauptgebäudes an der Straße wird es zur Sicherheit eine einseitige Straßensperrung geben. Fußgänger und Radfahrer werden während dieser Phase umgeleitet, beschreibt die Edeka das Vorgehen. „Nachdem das Gebäude abgetragen sein wird, wird die Kellergrube verfüllt, alle Pflastersteine werden aufgehoben und entsorgt und das Gelände fachgerecht mit Füllboden versehen. Die Fläche wird begradigt und mit Mutterboden aufgefüllt.“

Wenn die Baugenehmigung erfolgt, ist der Verkauf der Volksbank an die Edeka gültig. Dann zieht die Filiale in das frühere Geschäftshaus Pott – ebenfalls an der Mindener Straße. Foto: Arndt Hoppe

Aber das ehemalige Hotel ist bekanntlich nicht das einzige Gebäude, das für den Neubau der Edeka und für die notwendigen Parkflächen weichen muss. Die Volksbank bestätigte auf Anfrage: „Die Volksbank Lübbecker Land hat mit der Edeka Minden-Hannover einen Vertrag über den Verkauf beziehungsweise Kauf des Volksbank-Geschäftsstellengebäudes an der Mindener Straße 2 geschlossen. Dieser Vertrag erhält dann Gültigkeit, wenn die Edeka Minden-Hannover die Baugenehmigung für die Errichtung eines Lebensmittel-Vollsortimenters auf dem bisherigen Gelände der Volksbank Lübbecker Land und den benachbarten Flächen erhält.“

Sollten alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen sein und somit der Verkauf des jetzigen Volksbankgebäudes an die Edeka zustande kommen, werde die Volksbank Lübbecker Land innerhalb Preußisch Oldendorfs umziehen. Und der Weg für die Bankkunden zum neuen Standort wäre nicht weit. Denn, erklärt Pressesprecher Christian Spönemann: „Die Bank hat vor einigen Jahren das frühere Geschäftshaus Pott an der Mindener Straße 7 erworben; auf diesem Grundstück wird im Umzugsfall eine neue Geschäftsstelle entstehen“. Einzelheiten wie die Ausgestaltung des Grundstückes und des Gebäudes seien noch offen, einen Zeitplan gebe es von Seiten der Volksbank noch nicht.

Fest stehe aber, erklärt Spönemann weiter: „Die Volksbank Lübbecker Land bleibt in Preußisch Oldendorf und bleibt an der Mindener Straße – also direkt im Ortskern. Dies stellt eine gute Erreichbarkeit für Fußgänger, Radfahrer und Autonutzer aus den umliegenden Ortsteilen sicher und macht speziell den Bereich um die Kirche attraktiver.“

Wo jetzt diese beiden Häuser an der Bremer Straße/Ecke Mindener Straße stehen, zeigt der Plan Parkfläche für Edeka. Foto: Arndt Hoppe

Um ausreichend Fläche für den neuen Lebensmittelmarkt zu haben, sind noch weitere Abrisse von Gebäuden notwendig. So stehen auf dem künftigen Gelände des Edeka-Marktes noch weitere Häuser, deren Abbruch eine deutliche Veränderung im Stadtbild ergeben. Denn der Parkplatz reicht laut den Planungen zur Einmündung Bremer Straße. Das Eckhaus und das Gebäude der ehemaligen Apotheke an der Bremer Straße, die beide schon länger leer stehen, müssen ebenfalls weichen. Hinzu kommen einige Einfamilienhäuser an der Marktstraße, die zurzeit noch bewohnt sind.