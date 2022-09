Abschied mit Abgrillen und Hundeschwimmen

Preußisch Oldendorf

Nach einem sonnenreichen Sommer verabschiedet sich das Team vom Waldfreibad in Preußisch Oldendorf in diesem Jahr wieder mit dem traditionellen Abschiedsprogramm. Bevor am Sonntag, 4. September mit dem „Rückbau“ der Außenanlage begonnen wird heißt es aber erst einmal: Hurra, Hundeschwimmen.