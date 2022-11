Adventszauber im Eggetal

Kunsthandwerker laden für Sonntag, 13. November, zu einem Bummel durch eine Winter- und Weihnachtswelt in Börninghausen ein.

Kunsthandwerker laden zu Ausstellung in Sportlerheim in Börninghausen ein

„Endlich, nach dreijähriger Pause, können wir die Eggetaler Adventsaustellung wieder veranstalten“, freut sich die Organisatorin Karla Krug. Und sie hat gleichzeitig eine Neuerung bezüglich der Veranstaltung bekannt zu geben.

„In diesem Jahr werden wir unsere Ausstellung erstmalig an einem neuen Ausstellungsort präsentieren - nämlich im Sportlerheim an der Ravensberger Straße in Börninghausen.“

Dort zeigen diverse Kunsthandwerker aus dem Ort und Umgebung in der Zeit von 11 bis 17 Uhr eine vielfältige Ausstellung ihrer Arbeiten zu den Themen Ewigkeitssonntag, Advent und Weihnachten. So können sich die Besucher auf eine reiche Auswahl an Weihnachtsschmuck ebenso freuen wie auf Gestricktes, Genähtes und Gebasteltes aus Papier und Pappe.

Zum Repertoire der Aussteller gehören außerdem Blaudruck, Sternezauber, Schals und Tücher. Alles ist selbstverständlich von ihnen selbst handgemacht. Außerdem können die Gäste an diesem Nachmittag auch Kaffee und Kuchen genießen. „Lassen Sie sich also einladen auf einen gemütlichen vorweihnachtlichen Bummel durch die Eggetaler Winterwelt“, heißt Karla Krug alle Interessierten willkommen.