Alfa Romeo prallt gegen Straßenbaum

Schwerer Unfall mit drei Verletzten in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Ein offenbar missglücktes Überholmanöver hat am Montag im Preußisch Oldendorfer Ortsteil Lashorst auf der Lübbecker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Dabei wurden der 19-jährige Fahrer eines Alfa Romeo sowie eine 30-jährige Audi-Fahrerin aus Preußisch Oldendorf schwer verletzt. Zudem erlitt ein 16 Jahre alter Jugendlicher als Mitfahrer in dem Alfa leichte Verletzungen. Eine weitere an dem Unfall beteiligte 53-jährige Skoda-Fahrerin blieb unverletzt.