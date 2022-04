Eine deutliche Mehrheit des Preußisch Oldendorfer Rates hat sich für ein räumlich begrenztes Alkoholverbot im Stadtzentrum ausgesprochen – und zwar an Haltestellen und Ruhebänken und in einem 20-Meter-Radius darum herum. Damit folgte der Rat einem Vorschlag der Stadtverwaltung, die „Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ neu zu fassen.

Grund für diesen Vorschlag sei, erläuterte Ordnungsamtsleiterin Melanie Detering-Vehlber, dass alkoholisierte Jugendliche und junge Erwachsene an bestimmten Orten in der Stadt häufig ihr Unwesen trieben. „Es häuft sich wirklich sehr in letzter Zeit, hat mir der zuständige Wachleiter der Lübbecker Polizei Frank Meyer berichtet“, sagte sie. Dieser habe ihr auch erklärt, dass die Polizei gegen solche Belästigungen wie Pöbeleien, Sachbeschädigungen und Urinieren keine Sanktionen verhängen könne, wenn nicht ein entsprechendes Verbot in der städtischen Satzung festgelegt sei. „Herr Meyer hat mich ausdrücklich und mehrfach darum gebeten, damit die Polizei eine Handhabe hat.“ Er habe sie auch auf einen entsprechende Satzung der Stadt Minden hingewiesen, die der Stadt Preußisch Oldendorf als Vorbild diente. Ein allgemeines Alkoholverbot festzulegen sei nicht möglich, betonte Detering-Vehlber.